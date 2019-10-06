В Челябинской области чиновники устроили публичное обсуждение частной жизни девушки,взявшей под опеку братьев и сестер

В Челябинской области в соцсетях чиновники устроили публичное обсуждение частной жизни девушки, взявшей под опеку братьев и сестер после смерти родителей. К выяснению отношений подключилась представитель местных органов опеки с угрозами изъять детей из семьи.

Подробности личной жизни Кристины Евтушенко, которая оформила опекунство над шестью младшими братьями и сестрами, оказались в ряде южноуральских пабликов во «ВКонтакте». Девушка, которая после смерти родителей бросила учебу и посвятила значительную часть жизни своим близким, вновь оказалась в поле всеобщего внимания. Ранее о ее истории стало известно после ряда сюжетов в федеральном телеэфире, а за ними пришла помощь из многих уголков России. Теперь же среди сетевых комментариев многие сводятся как раз к тому, что девушка «получает деньги со всей страны и тратит на себя, выглядит ухоженной, ходит по клубам». Анонимные авторы предполагают, что Евтушенко — не лучший опекун. Почвой для выводов стали вполне рядовые фото из повседневной жизни на ее страничке. «Доброхоты», как пишет Znak.com, не стесняются в оценках – «расфуфыриная» (авторская орфография), с ногтями, наращенными по метру, «Губы утиные». С комментариями отметилась и начальник местного отдела опеки и попечительства Светлана Пушкарская. Именно так она представилась в паблике. Она написала, что «встанет вопрос отстранения ее от обязанностей и отобрания детей» и позволила себе заметить, что «девушка зависает в ночных клубах», а детям будут «подбирать приемную семью». Позже Пушкарская сказала, что ее страницу взломали, комментарии оставляла не она, а существенных претензий к Евтушенко у органов опеки нет.

После того как ситуацией заинтересовались журналисты, в отношении в отношении чиновницы начали проверку.