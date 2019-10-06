Борис Джонсон не уйдет в отставку, если Брюссель отклонит его условия брэкзита или если парламент выразит его правительству вотум недоверия. Как пишет The Sunday Times со ссылкой на несколько членов правительства, он покинет пост премьера только, если его уволит королева Елизавета II. Собеседники издания в Консервативной партии добавили, что Джонсон не подаст в отставку, даже если будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем.