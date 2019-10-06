Художник Покрас Лампас восстановил свою работу «Супрематический крест» в Екатеринбурге, которая была испорчена коммунальщиками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на координатора фестиваля «Стенограффия» Анну Клец, работа шла всю ночь и утром художник улетел. Первый вариант «Супрематического креста» был закатан в асфальт, а когда Лампас пообещал восстановить работу, против этого выступили православные активисты. В результате было принято компромиссное решение, что крест из работы уберут.