Художник Покрас Лампас восстановил свою работу «Супрематический крест» в Екатеринбурге, которая была испорчена коммунальщиками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на координатора фестиваля «Стенограффия» Анну Клец, работа шла всю ночь и утром художник улетел. Первый вариант «Супрематического креста» был закатан в асфальт, а когда Лампас пообещал восстановить работу, против этого выступили православные активисты. В результате было принято компромиссное решение, что крест из работы уберут.
2019-10-06T16:30:00+03:00
2019-10-06T16:34:36+03:00
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16:30, 06 октября 2019
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