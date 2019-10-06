МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка

На Смоленской площади отметили, что Москва «глубоко возмущена задержанием российского депутата, прилетевшей в США на форум «Диалог Форт-Росс». Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал Юмашеву в аэропорту и как выразился дипломат, задавал ей «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».
2019-10-06T16:30:00+03:00
2019-10-06T17:17:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 06 октября 2019
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