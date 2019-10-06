МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка

На Смоленской площади отметили, что Москва «глубоко возмущена задержанием российского депутата, прилетевшей в США на форум «Диалог Форт-Росс». Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал Юмашеву в аэропорту и как выразился дипломат, задавал ей «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы».