В Москве около Соловецкого камня прошли одиночные пикеты в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ»

Пришедшие на площадь Дзержинского почтили память жертв коммунистического террора и выступили в поддержку политзаключенных. В акции приняли участие около 120 человек. , в частности, пришли историк Андрей Зубов, писатель Мариэтта Чудакова, экономист Андрей Нечаев, участница Pussy Riot Мария Алехина. Участники по одному подходили к Соловецкому камню с плакатами, на которых было написано «Стоп ГУЛАГ» и «Свободу политзаключенным», где были указаны имена фигурантов «московского дела».