В Москве около Соловецкого камня прошли одиночные пикеты в рамках акции «Бессмертный ГУЛАГ»

Пришедшие на площадь Дзержинского почтили память жертв коммунистического террора и выступили в поддержку политзаключенных. В акции приняли участие около 120 человек. , в частности, пришли историк Андрей Зубов, писатель Мариэтта Чудакова, экономист Андрей Нечаев, участница Pussy Riot Мария Алехина. Участники по одному подходили к Соловецкому камню с плакатами, на которых было написано «Стоп ГУЛАГ» и «Свободу политзаключенным», где были указаны имена фигурантов «московского дела».
2019-10-06T16:30:00+03:00
2019-10-06T17:18:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 06 октября 2019
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