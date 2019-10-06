Новым спецпредставителем США по Украине может стать отставной сотрудник ЦРУ

Как пишет украинское издание «Зеркало недели», речь идет о Майкле Костиве. Он ушел из разведки еще в начале 80-х годов. Причем, как тогда писала газета Вашингтон пост, после того, как его поймали на краже из магазина. Источники «Зеркала недели» утверждают, что Костива хотели сделать послом США в Киеве, но изменили решение после отставки Курта Волкера. В конце сентября тот ушел с поста спецпредставителя США по Украине.
2019-10-06T16:02:00+03:00
2019-10-06T16:03:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 06 октября 2019
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