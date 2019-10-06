Российский МИД выразил протест США из-за задержания и допроса сотрудником ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой

На Смоленской площади не стали сдерживаться от резких комментариев после того, что вчера произошло в США с депутатом Госдумы от Единой России. В аэропорту Нью-Йорка Ингу Юмашеву допросил сотрудник спецслужб. С чем связан допрос, пока неясно.

Наглой провокацией в отношении парламентария и новой враждебной акцией против Москвы назвали в МИДе инцидент с Ингой Юмашевой в Нью-Йорке. По мнению дипломатов американцы её устроили целью ухудшить и без того напряжённые отношения между странами. Во внешнеполитическом ведомстве также предположили, что власти США не способны контролировать действия своих спецслужб. В МИДе подчеркнули, что депутат прилетела в Штаты на общественно-политический форум, его главная задача помочь наладить отношения между Москвой и Вашингтоном. США пытались сорвать участие представителей российского МИДа, сначала им не выдали визы, а затем устроили провокацию в отношении Юмашевой, негодуют на Смоленской площади. Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься куда может завести такая политика. Она недальновидна и опасна, заключил российский МИД.

Провокацией спецслужб США назвали допрос депутата председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. В Госдепартаменте и ФБР инцидент с депутатом Юмашевой пока не комментировали. Она тоже не высказывалась по этому поводу.