В Шушарах под Петербургом пропали две фуры с рыбой и бакалеей. Как пишет интернет-издание Фонтанка, общая стоимость товара составляла 12 миллионов рублей. Вместе с машинами пропали их водители. Сотрудники пострадавших компаний уже обратились в полицию.