В Шушарах под Петербургом пропали две фуры с рыбой и бакалеей. Как пишет интернет-издание Фонтанка, общая стоимость товара составляла 12 миллионов рублей. Вместе с машинами пропали их водители. Сотрудники пострадавших компаний уже обратились в полицию.
2019-10-06T15:30:00+03:00
2019-10-06T15:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 06 октября 2019
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