На юге России вновь заработал крупнейший в стране телескоп

До этого в обсерватории прошли ремонтные работы. Однако, новое зеркало пришлось менять на прежнее, 40-летней давности, — пишет газета «Коммерсант». Новое зеркало оказалось непригодным для работы телескопа.

Ремонтные работы стоили 250 миллионов рублей.