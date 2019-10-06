Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, пока его не уволит королева

Об этом газете The Sunday Times рассказали сразу несколько членов правительства. При этом источники издания утверждают, что Джонсон не подаст в отставку даже если будет установлен факт нарушения премьером закона, который запрещает выход королевства из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Между тем, как отмечает газета, в последний раз подобная ситуация складывалась в стране в первой половине ХIХ века, когда в 1834 году король Вильгельм IV уволил главу правительства.