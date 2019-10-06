Австралия отказалась выдавать США иранского студента, которого подозревают в шпионаже

Дехбаши Киви задержали год назад. Вашингтон утверждал, что он причастен к экспорту устройств военного назначения из Штатов в исламскую республику. Как передает агентство Bloomberg, после того, как австралийская прокуратура объявила об отказе в экстрадиции, Тегеран освободил двух студентов из Австралии, которых обвиняли в шпионаже. В Канберре однако отказались комментировать было ли это результатом соглашения с Тегераном.