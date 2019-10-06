Австралия отказалась выдавать США иранского студента, которого подозревают в шпионаже

Дехбаши Киви задержали год назад. Вашингтон утверждал, что он причастен к экспорту устройств военного назначения из Штатов в исламскую республику. Как передает агентство Bloomberg, после того, как австралийская прокуратура объявила об отказе в экстрадиции, Тегеран освободил двух студентов из Австралии, которых обвиняли в шпионаже. В Канберре однако отказались комментировать было ли это результатом соглашения с Тегераном.
2019-10-06T15:30:00+03:00
2019-10-06T15:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 06 октября 2019
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