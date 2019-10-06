Россия поставила властям Центральноафриканской республики новую партию оружия

В нее вошли пулеметы, автоматы Калашникова и винтовки Мосина образца 1944 года, — передает агентство Интерфакс. По словам представителя местных властей, вторую партию доставили 14 самолетов. В Москве ранее подчеркивали, что поставки российского оружия в ЦАР не нарушают решения Совета безопасности ООН, а российские инструкторы готовят кадры для сил безопасности. Однако, пресса писала о том, что в ЦАР действуют наемники из российской ЧВК Вагнер. Официально эту информацию не подтверждали.