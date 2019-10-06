Около 10 тысяч человек вышли на акцию в центре Киева против согласования так называемой «формулы Штайнмайера»

Она должна привести к урегулированию ситуации в Донбассе. Собравшиеся на майдане Незалежности считают, что принятие Киевом условий является капитуляцией. Люди также сомневаются, что выборы на территории самопровозглашенных республик пройдут по украинскому законодательству. Ранее, в воскресенье, акции против «формулы Штайнмайера» прошли в других городах Украины. В самом Киеве протестуют уже несколько дней.