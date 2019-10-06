В Британии на 81 году жизни скончался бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер

Об этом сообщается на его официальной странице в Фейсбуке. Родные музыканта ранее говорили, что он долго болел. Однако, причину смерти не называют. Бейкер вместе с басистом Джеком Брюсом и гитаристом Эриком Клэптоном основали рок-группу в 1966 году. Спустя пару лет команда Cream распалась. Джек Брюс скончался пять лет назад.