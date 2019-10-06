В Британии на 81 году жизни скончался бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер

Об этом сообщается на его официальной странице в Фейсбуке. Родные музыканта ранее говорили, что он долго болел. Однако, причину смерти не называют. Бейкер вместе с басистом Джеком Брюсом и гитаристом Эриком Клэптоном основали рок-группу в 1966 году. Спустя пару лет команда Cream распалась. Джек Брюс скончался пять лет назад.
2019-10-06T15:00:00+03:00
2019-10-06T15:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 06 октября 2019
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