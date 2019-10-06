Официальный Тегеран до сих пор публично не ответил на вопросы о задержании российской журналистки Юлии Юзик

В посольстве России в Иране накануне говорили, что МИД исламской республики в ближайшее время даст разъяснения. Представители дипмиссии заверили «Эхо», что запросили доступ к россиянке. За ситуацией следит и Союз журналистов России, — говорил глава организации, член президентского совета по правам человека Владимир Соловьев.

Юлия Юзик уже пятые сутки находится под арестом в Тегеране. По неподтвержденным данным, ее подозревают в работе на израильскую разведку. В этой связи ей может грозить до десяти лет лишения свободы.