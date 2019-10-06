В американских дипломатических кругах растет недовольство «политизированной» позицией главы Госдепа Майка Помпео

Во всяком случае, это утверждают опрошенные CNN действующие и бывшие сотрудники целого ряда отделов американского внешнеполитического ведомства.

На фоне разгоревшегося в стране скандала из-за содержания разговора между президентом Трампом и его украинским коллегой Зеленским, карьерные дипломаты в США все менее склонны скрывать вое недовольство Майком Помпео. CNN описывает это так: в дипломатических кругах крепнут «злоба и сомнения», связанные с госсекретарем. К Помпео, по данным собеседников канала, относятся как к политическому назначенцу Трампа, который не желает противостоять негативным идеям президента и не встает на защиту собственных сотрудников. Целый ряд авторитетных сотрудников Госдепартамента испытывает недовольство от того, что ведомство во главе с Помпео «политизируется, а это в свою очередь подрывает связи США с другими государствами. Недовольство дипломатов зреет и в связи с внешнеполитическими высказываниями, которые позволяет себе адвокат Трампа Рудольф Джулиани. В целом ситуация описывается как «нарастающее разочарование» «бесхребетным» госсекретарем, под руководством которого Белый дом использует госдепартамент в своих интересах в ущерб дипломатии.

Как отмечает CNN со ссылкой на одного из своих собеседников в Госдепартаменте, сейчас в ведомстве наблюдается «самая низкая мотивация к работе» более чем за два десятка лет.