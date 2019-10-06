Футбольный клуб «Зенит» вернул лидерство в чемпионате России

На выезде в Екатеринбурге питерцы обыграли местный клуб «Урал» со счетом 3:1. 12-й тур Российской футбольной премьер-лиги завершится сегодня тремя матчами: «Краснодар» примет дома московский «Спартак», а в столице «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом», ЦСКА – с «Ростовом».
2019-10-06T14:30:00+03:00
2019-10-06T14:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 06 октября 2019
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