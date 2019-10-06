Футбольный клуб «Зенит» вернул лидерство в чемпионате России

На выезде в Екатеринбурге питерцы обыграли местный клуб «Урал» со счетом 3:1. 12-й тур Российской футбольной премьер-лиги завершится сегодня тремя матчами: «Краснодар» примет дома московский «Спартак», а в столице «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом», ЦСКА – с «Ростовом».