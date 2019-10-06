Власти Франции хотят провести проверку в спецслужбах после атаки в префектуре

Сотрудник одного из управлений парижской администрации убил четверых коллег. По словам премьер-министра Эдуара Филиппа, прежде всего, проверку проведут в подразделении, где работал нападавший, — пишет газета Le Journal du Dimanche. Кроме того, будет проанализирована работа ведомств, которые несут ответственность за борьбу с терроризмом, — добавил глава правительства.

В минувший четверг 45-летний сотрудник французской разведки, вооружившись ножом, напал на своих коллег. Позже его застрелил полицейский. По данным властей, злоумышленник был связан с исламскими террористами.