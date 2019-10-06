В Госдепартаменте США, как утверждает телеканал CNN, зреет недовольство главой ведомства Майком Помпео

Его подчиненные считают, что назначенец президента Дональда Трампа не может противостоять плохим идеям главы Белого дома и не встает на защиту своих сотрудников. Об этом телеканалу рассказали представители сразу нескольких отделов Госдепартамента. Раскол усилился после скандала с телефонным разговором Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Как отмечает СNN, нынешняя американская администрация сократила число сотрудников Госдепартамента, оставила без назначения важные позиции и попыталась уменьшить бюджет ведомства.