Одиночный пикет в память о жертвах политических репрессий проходит в центре Москвы. У Соловецкого камня на Лубянке для участия в этой акции собрались несколько человек, — передает корреспондент «Эха». Изначально организаторы хотели провести шествие до проспекта Сахарова, но мэрии Москвы отказалась согласовывать акцию. Чиновники сослались на неправильно оформленное уведомление.