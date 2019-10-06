Одиночный пикет в память о жертвах политических репрессий проходит в центре Москвы. У Соловецкого камня на Лубянке для участия в этой акции собрались несколько человек, — передает корреспондент «Эха». Изначально организаторы хотели провести шествие до проспекта Сахарова, но мэрии Москвы отказалась согласовывать акцию. Чиновники сослались на неправильно оформленное уведомление.
2019-10-06T14:30:00+03:00
2019-10-06T14:31:45+03:00
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Эксклюзив Эха 14:30, 06 октября 2019
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