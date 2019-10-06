Мужчина расстрелял семью из пяти человек на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль. После этого сдался полиции. У злоумышленника, как пишет местная газета Кронен Цайтунг нашли пистолет. Сам он сознался в случившемся. По некоторым данным, жертвами преступника стали его девушка и члены ее семьи.
2019-10-06T14:30:00+03:00
2019-10-06T14:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 06 октября 2019
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