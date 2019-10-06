Мужчина расстрелял семью из пяти человек на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль. После этого сдался полиции. У злоумышленника, как пишет местная газета Кронен Цайтунг нашли пистолет. Сам он сознался в случившемся. По некоторым данным, жертвами преступника стали его девушка и члены ее семьи.