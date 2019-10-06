Экстренные службы предупредили о возможном выпадении снега в столице

По информации МЧС, в ближайшее время в Москве стоит ожидать усиления ветра на фоне осадков в виде мокрого снега с дождем.

Столичный регион окажется во власти по-настоящему осенней погоды. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, уже предстоящей ночью Москве и Подмосковье может выпасть и сухой снег. Синоптики признают – наступила настоящая «глубокая осень». В пресс-службе столичного МЧС предупредили о возможности отложения мокрого снега на деревьях и проводах. Все это с усилением ветра порывами до 17 м/с. Дождь местами на фоне температуры в районе 2-4 градусов по Цельсию кое-где уже переходит в снежную взвесь, а на востоке Московской области, где и вовсе столбик термометра близится к нулю, вероятен сухой снегопад. Схожий прогноз на остаток дня дают и специалисты центра «Фобос». Непогода продлится, по меньшей мере, до 21 часа воскресенья и спасатели порекомендовали автомобилистам парковаться подальше от деревьев и шатких конструкций, а пешеходам — обходить их на улице. В Госавтоинспекции тоже напомнили водителям о необходимости заранее подготовиться к снегопаду. Осадки в виде снега по данным Гидрометцентра возможны и в ночь на понедельник, поэтому следует подбирать одежду по погоде и быть внимательными на дорогах.

В центральной России первый снег прошел еще 22 сентября, но на фоне положительных дневных температурных значений продержался он недолго.