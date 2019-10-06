Российский МИД предположил, что американские власти не могут контролировать собственные спецслужбы, либо Вашингтон не стремится нормализовать отношения с Москвой, — добавили представители внешнеполитического ведомства. На Смоленской площади заявили протест в связи с задержанием и допросом в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы, члена «Единой России» Инги Юмашевой. В Москве напомнили, что она направлялась на общественно-политический форум, который должен способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Штатами. Сама Юмашева инцидент с задержанием не комментировала.