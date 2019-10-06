«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Это связано с гололедицей, сильным ветром и снегом с дождем, — говорят в Гидрометцентре. В МЧС предупреждают о ветре порывами до 17 метров в секунду и просят избегать шатких конструкций и не парковать машины под деревьями.
2019-10-06T13:30:00+03:00
2019-10-06T13:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 октября 2019
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