«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Это связано с гололедицей, сильным ветром и снегом с дождем, — говорят в Гидрометцентре. В МЧС предупреждают о ветре порывами до 17 метров в секунду и просят избегать шатких конструкций и не парковать машины под деревьями.