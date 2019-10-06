Неизвестные взорвали в Колумбии нефтепровод

Это произошло на юго-западе республики. Сообщается, что в тот момент нефтепровод не работал. Тем не менее, сообщается, что некоторое количество топлива вылилось в местную речку. Представитель государственной компании «Экопетроль» пожаловался, что только за этот год их трубопровод, по которому нефть транспортируется в порт на берегу Тихого океана, почти два десятка раз подвергался атакам.