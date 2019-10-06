Неизвестные взорвали в Колумбии нефтепровод

Это произошло на юго-западе республики. Сообщается, что в тот момент нефтепровод не работал. Тем не менее, сообщается, что некоторое количество топлива вылилось в местную речку. Представитель государственной компании «Экопетроль» пожаловался, что только за этот год их трубопровод, по которому нефть транспортируется в порт на берегу Тихого океана, почти два десятка раз подвергался атакам.
2019-10-06T13:30:00+03:00
2019-10-06T13:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 октября 2019
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