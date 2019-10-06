Телеканал Аль-Арабия утверждает, что неизвестные напали на его багдадский офис

Они были одеты в черное, разбили технику и телефоны. Несколько человек пострадали. Журналисты телекомпании, чья штаб-квартира базируется в Арабских Эмиратах, говорят, что багдадская редакция несколько дней получала угрозы, но местная полиция отказалась помогать им во время инцидента. Представители иракского правительства заверили, что займутся расследованием атаки. Местная пресса утверждает, что нападениям подверглись еще несколько СМИ.