Российский МИД заявил протест в связи с допросом в Нью-Йорке депутата Госдумы Инги Юмашевой. Член фракции «Единой России» задержали в аэропорту сотрудники ФБР. Допрос длился около часа. На Смоленской площади считают произошедшее очередной враждебной акцией против России и ее представителей. По мнению российских дипломатов, американские власти либо не заинтересованы в нормализации отношений с Москвой, либо не могут контролировать собственные спецслужбы. Юмашева прилетела в США на международный форум. Сама она случившееся пока не комментирует.
2019-10-06T13:30:00+03:00
2019-10-06T13:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 октября 2019
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