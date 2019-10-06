Российский МИД заявил протест в связи с допросом в Нью-Йорке депутата Госдумы Инги Юмашевой. Член фракции «Единой России» задержали в аэропорту сотрудники ФБР. Допрос длился около часа. На Смоленской площади считают произошедшее очередной враждебной акцией против России и ее представителей. По мнению российских дипломатов, американские власти либо не заинтересованы в нормализации отношений с Москвой, либо не могут контролировать собственные спецслужбы. Юмашева прилетела в США на международный форум. Сама она случившееся пока не комментирует.