В центре Киева проходит митинг против согласования с Россией и ДНР с ЛНР условий урегулирования ситуации в Донбассе

В центре Киева проходит митинг против согласования с Россией и самопровозглашенными республиками условий урегулирования ситуации в Донбассе. Участники митинга считают подписание так называемой «формулы Штайнмайера» в Минске капитуляцией. Как передает Радио Свобода", сейчас на майдане Незалежности собрались несколько тысяч человек. Такие же акции проходят сегодня в других городах Украины. Протесты начались в середине недели – когда Киев согласился подписать «формулу Штайнмайера».