В центре Киева проходит митинг против согласования с Россией и ДНР с ЛНР условий урегулирования ситуации в Донбассе

В центре Киева проходит митинг против согласования с Россией и самопровозглашенными республиками условий урегулирования ситуации в Донбассе. Участники митинга считают подписание так называемой «формулы Штайнмайера» в Минске капитуляцией. Как передает Радио Свобода", сейчас на майдане Незалежности собрались несколько тысяч человек. Такие же акции проходят сегодня в других городах Украины. Протесты начались в середине недели – когда Киев согласился подписать «формулу Штайнмайера».
2019-10-06T13:30:00+03:00
2019-10-06T13:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 октября 2019
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