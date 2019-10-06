Одиночные пикеты должны пройти сегодня в центре Москвы в память о жертвах политических репрессий

Их участники соберутся о Соловецкого камня на Лубянской площади. По словам организаторов, они хотели провести сегодня шествие к Стене скорби на проспекте Сахарова, однако мэрия отказалась согласовывать эту акцию. Причем, как отмечают авторы уведомления, столичные чиновники придрались к оформлению документа. Они также хотели провести шествие в следующее воскресенье, однако и в этом случае мэрия отказалась согласовывать акцию.
2019-10-06T13:30:00+03:00
2019-10-06T13:30:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 октября 2019
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