Неизвестный открыл огонь по посетителям бара в США. Сообщается, что погибли не менее четырех человек, еще пятеро получили ранения. По данным местной телекомпании NВС, злоумышленник зашел в заведение, которое расположено в г. Канзас-Сити (шт. Миссури) и начал стрелять по посетителям. Стрелок пока не задержан. Других подробностей пока не приводится.
2019-10-06T13:30:00+03:00
2019-10-06T13:30:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 октября 2019
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