Неизвестный открыл огонь по посетителям бара в США. Сообщается, что погибли не менее четырех человек, еще пятеро получили ранения. По данным местной телекомпании NВС, злоумышленник зашел в заведение, которое расположено в г. Канзас-Сити (шт. Миссури) и начал стрелять по посетителям. Стрелок пока не задержан. Других подробностей пока не приводится.