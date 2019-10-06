Температура в столичном регионе в ближайшие два дня будет на 4 градуса ниже нормы

Потепления можно ждать лишь во второй половине предстоящей недели, — сказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. В ночь на понедельник ожидается дождь и мокрый снег. Давление всю неделю будет достаточно стабильным, — заверили синоптики. Сильных перепадов не ожидается.

Сегодня в Москве, по словам жителей города, в разных районах был замечен первый снег, который, правда, быстро растаял. Несмотря на это, и городское, и областное управления МЧС впустили предупреждения о сильном ветре и дожде со снегом. Такая погода сохранится, по меньшей мере, до девяти часов вечера.