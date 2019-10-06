Квартал красных фонарей в Амстердаме, наркотики – именно с ними многие туристы ассоциируют Голландию. Это портит имидж страны, следовательно, такое название должно кануть в лету. Так объясняют решение власти. Продвигать свою страну — теперь только под названием Нидерланды — они собираются за рубежом другим способом. Созданием образа открытого и инновационного государства. Ему необходим более унифицированный и скоординированный национальный бренд, объявили в МИДе. Уточнив, что механизм по отказу от названия Голландия запустят в конце года. Власти Нидерландов также хотят перенаправить внимание туристов со столицы и её злачных мест на провинции. О планах голландских властей со ссылкой на местную прессу пишут британские газеты Guardian и Telegraph. Название Нидерланды планируют активно продвигать уже в следующем году дома на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме. То же самое касается летней Олимпиады в японской столице Токио. Наконец, от привычного для болельщиков названия придётся отказаться футбольной сборной Голландии. На официальных встречах её будут именовать командой Нидерландов.

Голландия – область на западе Нидерландов. На её территории находятся самые крупные города страны, включая Амстердам и Гаагу. За рубежом Нидерланды начали называть Голландией в начале XIX века, поскольку провинции Северная и Южная Голландия были самыми экономически развитыми регионами страны.