Иранские власти до настоящего времени не дали объяснений Москве в связи с задержанием российской журналистки Юлии Юзик. Еще в пятницу посол Исламской республики на встрече в МИДе заявлял, что женщина вскоре будет освобождена.

В Тегеране заверяли, что в скором времени предоставят российской стороне подробности задержания журналистки. В российском посольстве в Иране подтверждали, что находятся в постоянном контакте с коллегами и делают все возможное для освобождения Юзик. В связи с этим был поставлен ряд вопросов и запрошены разъяснения на них по существу. Пресс-секретарь российской дипмиссии в Исламской республике Иран Андрей Ганенко в субботу сообщил «Эху», что партнеры в Тегеране ведут обработку информации, впрочем, длится это уже с пятницы.

По некоторой информации, Юлию Юзик подозревают в контактах с властями Израиля, а с этой страной у Ирана после исламской революции прекращены дипотношения. Сама журналистка активно интересовалась странами востока и республиками Кавказа, она посвятила им несколько крупных публикаций, в том числе и книгу «невесты джихада». Об этом «Эху» рассказывал друг журналистки, руководитель проектов газеты «Псковская губерния» Александр Захаров.

Юзик была арестована еще в среду в тегеранском отеле, где она остановилась в связи с приездом по частному приглашению. Связи с ней, за исключением однократного звонка с ее стороны родным, не было.

Ранее с призывом к властям Ирана об освобождении Юзик обращались и в Европейской федерации журналистов. Организация вступила по этому поводу со специальным заявлением.