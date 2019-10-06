В Нью-Йорке была задержана и допрошена сотрудниками ФБР депутат Госдумы, член «Единой России» Инга Юмашева. Она прилетела для участия в официальном мероприятии.

Юмашеву попросили пройти в отдельное помещение, где представившийся сотрудником ФБР человек допрашивал ее около часа. Так, по крайней мере, говорят в российском посольстве в США. По данным диппредставительства, после беседы сотрудник ФБР предложил депутату Госдумы встретиться позднее в неформальной обстановке и продолжить общение. Сама Юмашева пока не говорит, что именно стало поводом для допроса и какие темы поднимались. В интервью агентству РИА Новости она лишь сказала, что проинформировала о случившемся дипломатов Тем временем спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже назвал действия американских спецслужб «циничной провокацией». По его словам, Юмашева координирует работу группы по связям с Конгрессом США и направлялась на международный форум, предварительно получив визы. Володин, таким образом, полагает, что в Вашингтоне кто-то хочет обострения отношений между Россией и США. Глава комитета по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, выразил мнение, что американский президент Дональд Трамп и конгрессмены должны дистанцироваться от действий ФБР.

Официальный Вашингтон пока хранит молчание о произошедшем. Посольство России в США уже направило в Госдепартамент ноту протеста. Об этом сказал глава дипмиссии Анатолий Антонов.

Антонов предположил, что Штаты пытались сорвать своими действиями форум «Диалог Форт-Росс», на который летела российский депутат.

Журналист-американист Михаил Таратута, в свою очередь, пояснил «Эху», что допросить на границе могут любого въезжающего в США.

Михаил Таратута добавил, что не знает, есть ли у депутата какой-то статус, который запрещает им вести беседы по прибытии в страну.

Инга Юмашева входит Комитет нижней палаты по международным делам. Она представляет в Думе Башкортостан. До этого работала на государственных телеканалах.