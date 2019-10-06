В Приморский край доставили судно «Петр Житников», которое пострадало от пожара. Огонь бушевал на плавбазе почти неделю. Как передает агентство ТАСС, судно еще в начале недели направилось своим ходом на ремонт. Никто в результате инцидента не пострадал. В результате ЧП с плавбазы были эвакуированы более 350 человек.