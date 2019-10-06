В Приморский край доставили судно «Петр Житников», которое пострадало от пожара. Огонь бушевал на плавбазе почти неделю. Как передает агентство ТАСС, судно еще в начале недели направилось своим ходом на ремонт. Никто в результате инцидента не пострадал. В результате ЧП с плавбазы были эвакуированы более 350 человек.
2019-10-06T12:30:00+03:00
2019-10-06T12:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 06 октября 2019
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