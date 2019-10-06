В России выросла посещаемость торговых центров. Это происходит на фоне низких показателей ввода торговых площадей, — пишет газета «Коммерсант». Некоторые эксперты предположили, что покупатели уже привыкли к кризису, живут, сохраняя свои привычки, и потому перешли от сберегательной модели потребления к так называемой «бережливой».