В России выросла посещаемость торговых центров. Это происходит на фоне низких показателей ввода торговых площадей, — пишет газета «Коммерсант». Некоторые эксперты предположили, что покупатели уже привыкли к кризису, живут, сохраняя свои привычки, и потому перешли от сберегательной модели потребления к так называемой «бережливой».
2019-10-06T12:30:00+03:00
2019-10-06T12:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 06 октября 2019
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