В Гонконге возобновились протестные выступления

Десятки тысяч демонстрантов собрались в центре города. Несмотря на запрет властей, они надели маски, которые скрывают лицо. Полиция готовится к двум крупным выступлениям в воскресенье. Как передает Рейтер, власти опасаются повторения масштабных столкновений, произошедших в пятницу. Из-за этого накануне был закрыт финансовый центр Гонконга. Уже сообщается о том, что сотрудники органов внутренних дел применили слезоточивый газ. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Протесты в Гонконге не стихают уже четыре месяца.