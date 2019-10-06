Россия и Венесуэла намерены разработать план сотрудничества на ближайшие 10 лет

Об этом с президентом Республики Николасом Мадуро договорился вице-премьер России Юрий Борисов, который курирует в Кабинете оборонно-промышленный комплекс. Борисов добавил, что его визит в Каракас носит чисто технический характер. По его словам, он лично убедился, что ситуация в Венесуэле стабильная. Республика на протяжении нескольких лет переживает сильный экономический и политический кризис. В Венесуэле не стихают выступления оппозиции и граждан, недовольных падением уровня жизни. Демонстрации порой переходят в стычки с силами безопасности и жертвам.