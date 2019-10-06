Акция памяти жертв политических репрессий пройдет сегодня в Москве

Она состоится в форме одиночных пикетов у Соловецкого камня. Они начнутся в два часа дня. Ранее организаторы хотели провести шествие от Лубянки до Стены скорби на проспекте Сахарова. В мэрии отказались согласовывать марш. Там сослались на ошибки в уведомлении. После чего авторы инициативы подали заявку на шествие уже на 13 октября, однако, по их словам, столичное руководство и эту акцию отказалось согласовывать.