Акция памяти жертв политических репрессий пройдет сегодня в Москве

Она состоится в форме одиночных пикетов у Соловецкого камня. Они начнутся в два часа дня. Ранее организаторы хотели провести шествие от Лубянки до Стены скорби на проспекте Сахарова. В мэрии отказались согласовывать марш. Там сослались на ошибки в уведомлении. После чего авторы инициативы подали заявку на шествие уже на 13 октября, однако, по их словам, столичное руководство и эту акцию отказалось согласовывать.
2019-10-06T12:30:00+03:00
2019-10-06T12:30:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 06 октября 2019
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