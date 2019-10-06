Сегодня четырьмя матчами закончится 12 тур чемпионата России по футболу

На этот тур выпала встреча лидеров. ЦСКА единолично занял первое место в таблице неделю назад, а Ростов вместе с Локомотивом и Зенитом делит второе, отставая на два очка, то есть, в случае победы команды Валерия Карпина соперники поменяются местами и наш чемпионат таков, что на протяжении сезона это может произойти не раз. Ненадежность армейской обороны, которую подтвердил в четверг Эспаньол в Лиге Европы, попробует использовать лучший бомбардир чемпионата России Элдор Шомуродов. Впрочем, и у ЦСКА есть кому забивать, так что скорее всего нулевой ничьей не будет. Краснодар, который как и армейцы проиграл в Лиге Европы, принимает Спартак, пребывающий пока без тренера. Рассчитывать на успех в такой ситуации довольно сложно. Зенит играет в гостях с Уралом, а Локомотив дома встречается с тульским Арсеналом.

Телеканал Матч ТВ покажет встречу Краснодара и Спартака, начиная с 19 часов.