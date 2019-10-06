Соединенные Штаты и Северная Корея по-разному оценивают итоги переговоров в Стокгольме

Пхеньян считает, что встреча закончилась провалом, а Вашингтон называет 8-часовые переговоры хорошими. Там уверены, что консультации продолжатся через две недели. Это была первая встреча представителей двух стран после саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына который прошел еще в начале года. Та встреча завершилась безрезультатно.
2019-10-06T12:00:00+03:00
2019-10-06T12:04:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514353-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:00, 06 октября 2019
Загрузка комментариев...