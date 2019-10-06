Соединенные Штаты и Северная Корея по-разному оценивают итоги переговоров в Стокгольме

Пхеньян считает, что встреча закончилась провалом, а Вашингтон называет 8-часовые переговоры хорошими. Там уверены, что консультации продолжатся через две недели. Это была первая встреча представителей двух стран после саммита американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына который прошел еще в начале года. Та встреча завершилась безрезультатно.