Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области

20 человек пострадали, они в больнице. Ространснадзор проверит компанию-владельца автобуса.

Авария произошла примерно в 170 километрах от Нижнего Новгорода в Гагинском районе. В автобусе было 29 человек. Все жители Саратовской области. Они по одним данным ехали на экскурсию в село Большое Болдино в Нижегородскую область посмотреть усадьбу и музей-заповедник Александра Пушкина, по другим — возвращались домой. Водитель автобуса, предположительно, не справился с управлением на повороте. Он съехал в кювет и перевернулся. Информагентства сначала сообщали о 10 пострадавших, вскоре это число выросло вдвое. Детей среди тех, получил травмы, нет, никто в ДТП не погиб, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области. Туристов, которые не пострадали, отвезут в гостиницу в Большом Болдино. Ространснадзор проверит компанию, которая перевозила людей. Сотрудники ведомства приехали на место ДТП, они собирают информацию, сообщает агентство ТАСС.

ДТП этим утром также произошло в Самаре. Восемь человек пострадали после того как водитель автобуса, которого подрезала легковая машина, врезался в столб.