Самым труднопроизносимым словом русского языка, по мнению турецкого издания Меdia Gunlugu является «рентгеноэлектрокардиограф». Всего в рейтинг вошли восемь слов, которые содержат от девятнадцати до тридцати четырех букв. Как пишет издание, чаще всего иностранцам, которые приезжают в Россию, приходится пользоваться словом «достопримечательность». Самым длинным же стало слово «сельскохозяйственно-машиностроительный».