Самым труднопроизносимым словом русского языка, по мнению турецкого издания Меdia Gunlugu является «рентгеноэлектрокардиограф». Всего в рейтинг вошли восемь слов, которые содержат от девятнадцати до тридцати четырех букв. Как пишет издание, чаще всего иностранцам, которые приезжают в Россию, приходится пользоваться словом «достопримечательность». Самым длинным же стало слово «сельскохозяйственно-машиностроительный».
2019-10-06T11:30:00+03:00
2019-10-06T11:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 06 октября 2019
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