Парламентские выборы начались в Португалии

Опросы показывают, что нынешний премьер-министр Антониу Коште, скорее всего, сохранит свой пост. Однако основной интригой, как считают, является вопрос, сможет ли правящая Социалистическая партия получить абсолютное большинство голосов. За время работы коалиционного правительства почти вдвое сократился уровень безработицы, рост ВВП составил 2%.