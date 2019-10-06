Короткое замыкание произошло в здании министерства иностранных дел в Москве

Однако, возгорание не произошло, передает агентство Интерфакс со ссылкой на спасателей. В помещении наблюдалось задымление. Никто не пострадал. Представители МЧС пояснили, что инцидент произошел в одном из флигелей здания на Смоленской площади. Ранее сообщалось о том, что в одном из помещении МИДа возник пожар.