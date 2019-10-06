Короткое замыкание произошло в здании министерства иностранных дел в Москве

Однако, возгорание не произошло, передает агентство Интерфакс со ссылкой на спасателей. В помещении наблюдалось задымление. Никто не пострадал. Представители МЧС пояснили, что инцидент произошел в одном из флигелей здания на Смоленской площади. Ранее сообщалось о том, что в одном из помещении МИДа возник пожар.
2019-10-06T11:30:00+03:00
2019-10-06T11:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 06 октября 2019
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