Депутат Госдумы Инга Юмашева пока не комментирует свое задержание и допрос сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Она приехала в Штаты на форму «Диалог Форт-Росс». Также пока остается неизвестным, что хотели узнать от нее сотрудники американских спецслужб.

Посольство России в Вашингтоне уже направило ноту протеста в Госдепартамент. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал произошедшее провокацией и нарушением международных обязательств. Он напомнил, что американское посольство выдало Юмашевой визу. Депутат координирует в Думе связи с американским Конгрессом. Она представляет в нижней палате Башкортостан.