Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом под Нижним Новгородом, увеличилось до 20 человек

Детей среди них нет, также никто не погиб, — заверили в областном управлении МЧС. Раненых уже госпитализировали. Остальных пассажиров отвезут в гостиницу в селе Большое Болдино. По предварительным данным, в салоне находилось 30 человек. Они ехали из Саратова в музей-заповедник Пушкина. В полиции говорят, что водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся.
2019-10-06T11:30:00+03:00
2019-10-06T11:34:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2514331-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 06 октября 2019
Загрузка комментариев...