Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом под Нижним Новгородом, увеличилось до 20 человек

Детей среди них нет, также никто не погиб, — заверили в областном управлении МЧС. Раненых уже госпитализировали. Остальных пассажиров отвезут в гостиницу в селе Большое Болдино. По предварительным данным, в салоне находилось 30 человек. Они ехали из Саратова в музей-заповедник Пушкина. В полиции говорят, что водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся.