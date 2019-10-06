Астронавты NASA сегодня выйдут в открытый космос

В Аэрокосмическом агентстве США обещают рекордное число таких операций на орбите в течение нескольких месяцев.

Задача астронавтов — заменить на орбите старые аккумуляторные батареи в системе электропитания американского сегмента космической станции на новые. Это предполагается сделать во время серии выходов в открытый космос, первый — сегодня. На орбите американские астронавты проведут несколько часов. В этом месяце NASA запланировала сразу пять выходов в открытый космос, сообщил руководитель программы полета МКС Кирк Ширман. Предполагается, что 21 октября за бортом МКС будет работать исключительно женский экипаж: Кристина Коч и Джессика Мейр. Совместный выход двух женщин в открытый космос планировался больше полугода назад, но его отменили из-за отсутствия скафандра нужного размера. После замены батарей астронавты на орбите займутся ремонтом научного оборудования. По планам NASA до конца года они выйдут в открытый космос 10 раз. Это число может стать рекордным, уточнили в Аэрокосмическом агентстве США.

Первой женщиной, которая вышла в открытый космос, в 1984 году стала советский космонавт Светлана Савицкая. Женских экипажей на внешней поверхности МКС пока не было.