Президент США Дональд Трамп сообщил в Палате представителей о мотивах своего звонка украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. О попытке оправдания на фоне инициативы импичмента президента со ссылкой на источники сообщает американское издание Axios.

Трамп провел встречу с представителями республиканцев в одной из Палат Конгресса, где сообщил, что звонок, содержание которого послужило причиной для начала отстранения президента от должности, был сделан им по просьбе главы Минэнерго США Рика Перри. Сам хозяин Овального кабинета настаивал, что не хотел этого разговора. Во всяком случае, такие выводы делает издание Axios, исходя из информации, полученной от своих собеседников. Ранее СМИ сообщили, что Перри министр намерен уйти в отставку. В переложении журналистов, слова президента звучат так: «Я даже не хотел этого. Речь шла о каком-то терминале сжиженного природного газа». Сам звонок состоялся в конце июля. В сентябре сначала о нем стало известно из сообщения некоего сотрудника разведки, попытавшегося добиться расследования иностранного вмешательства в выборы 2020-го года. Затем появилась стенограмма разговора, из которой следовало, что Трамп и Зеленский обсуждали возможность возобновления расследования против украинской компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена, вскоре планирующего участвовать в выборах от демократов. Тот обвинил Трампа в безответственности.

Джозеф Байден сегодня в статье на сайте Washington Post заявил, что считает президента не способным исполнять свои обязанности. По его мнению, Трамп использует свой пост для продвижения личных интересов и злоупотребляет властью.