По меньшей мере десять человек пострадали в результате аварии автобуса в Нижегородской области. Об этом сообщает местное управление МЧС. По разным данным, в салоне находилось от 20 до 30 человек. В полиции говорят, что водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся. Других подробностей пока нет.
2019-10-06T11:01:00+03:00
2019-10-06T11:01:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:01, 06 октября 2019
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