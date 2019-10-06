По меньшей мере десять человек пострадали в результате аварии автобуса в Нижегородской области. Об этом сообщает местное управление МЧС. По разным данным, в салоне находилось от 20 до 30 человек. В полиции говорят, что водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся. Других подробностей пока нет.